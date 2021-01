India: esplosione vicino ambasciata Israele, rinvenuta lettera che cita i "martiri" dell'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una lettera che cita il “martire” Qassem Soleimani, comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione islamica ucciso in un raid aereo Usa in Iraq, è stata rinvenuta sul luogo dell’esplosione avvenuta ieri, 29 gennaio, nelle vicinanze dell’ambasciata di Israele a Nuova Delhi, in India. Lo riporta il quotidiano indiano “The Siasat Daily”, secondo cui nella lettera è citato anche il “martire” Mohsen Fakhrizadeh, generale e figura di primo piano del programma nucleare iraniano, ucciso lo scorso novembre in un attacco armato nella provincia iraniana di Damavand. Nella missiva si legge anche che l’esplosione è “solo un'anticipazione”. Secondo quanto riporta il quotidiano indiano, la polizia di Nuova Delhi è entrata in possesso di un video che ritrae due persone scendere da una macchina e avvicinarsi all’ambasciata. Il conducente sarebbe stato identificato mentre sono in corso le ricerche dei due sospetti per accertare un loro eventuale coinvolgimento nell’esplosione. Oggi una squadra di investigatori da Israele è giunta sul posto per aiutare nelle indagini. L'esplosione registrata ieri ha danneggiato alcune automobili ma non provocando alcun ferito o vittima. Secondo la polizia locale l’esplosione è stata provocata da un “ordigno esplosivo improvvisato a intensità molto bassa” che ha distrutto i finestrini di tre automobili vicine. Dopo l’evento il quartiere è stato chiuso e le forze di polizia e gli artificieri si sono recati sul posto. (Inn)