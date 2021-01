Giustizia: Mura (Corte appello Roma), nel Lazio misure cautelari per frodi in forniture dpi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Interessante il riferimento all’emergenza sanitaria per quanto attiene ai reati contro la pubblica amministrazione: ci sono state misure cautelari per frode in pubbliche forniture e dispositivi di protezione individuale; sono numerose le indagini per fatti di inadempimento e frode in tali forniture”. Lo ha detto il procuratore generale della Corte d’appello di Roma Antonio Mura nel corso della sua relazione in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario in merito alle attività delle procure del distretto laziale.(Rer)