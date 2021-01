Giustizia: Mura (Corte appello Roma), nel Lazio in anno Covid droga a domicilio e aumento usura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “D’interesse, nel periodo di riferimento, sono pure manifestazioni criminose ordinarie che si sono caratterizzate in modo peculiare in rapporto all’emergenza epidemiologica. A titolo esemplificativo possono menzionarsi le reti di distribuzione di stupefacenti a domicilio e le attività finanziarie usurarie che si riconnettono alle situazioni critiche innescate sul versante economico dalla pandemia”. Lo ha detto il procuratore generale della Corte d’appello di Roma Antonio Mura nel corso della sua relazione in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario in merito alle attività delle procure del distretto laziale.(Rer)