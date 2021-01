Giustizia: Mura (Corte appello Roma), nel 2020 nel Lazio calo fallimenti imprese, 277 sentenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sul versante processuale, però, già si registrano significative ripercussioni della situazione generale: ad esempio, a fronte delle 630 sentenze di fallimento emessa dal Tribunale di Roma nei primi 7 mesi del 2019, nello stesso periodo del 2020 il numero è sceso a 277, delle quali oltre la metà pronunciate nei mesi di gennaio e febbraio. Il dato pare potersi correlare anche alla legislazione emergenziale, la quale ha incluso l’improcedibilità della gran parte delle istanze di fallimento (art. 10 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, parzialmente modificato in sede di conversione)”. Lo ha detto il procuratore generale della Corte d’appello di Roma Antonio Mura nel corso della sua relazione in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario in merito alle attività delle procure del distretto laziale.(Rer)