Giustizia: Mura (Corte appello Roma), nel Lazio coesistono più gruppi criminali, non c’è monopolio

- “Non si riscontra una presenza monopolistica o di preminenza: sullo stesso territorio coesistono e interagiscono diverse soggettività criminali. Tra queste, nutrita e pericolosa è la proiezione di organizzazioni mafiose tradizionali, che talora non operano con le metodologie consuete, ma tendono a realizzare anche su base pattizia la coesistenza con altri sodalizi, così da agevolare la progressiva penetrazione nel tessuto economico ed imprenditoriale del territorio”. Lo ha detto il procuratore generale della Corte d’appello di Roma Antonio Mura nel corso della sua relazione in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario in merito alle attività delle procure del distretto laziale.(Rer)