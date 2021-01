Giustizia: Mura (Corte appello Roma), organizzazioni criminali Lazio coprono tutti illeciti settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le attività criminose in forma associata coprono pressoché l’intera gamma degli illeciti tipici del settore: riciclaggio e reimpiego di risorse illecite, in vari ambiti imprenditoriali, e acquisizione di esercizi commerciali con svariate modalità anche di successiva gestione; usura; gestione del mercato della prostituzione (soprattutto da parte di sodalizi stranieri); narcotraffico. Consistente la presenza di gruppi stranieri aventi matrice in svariate aree del globo”. Lo ha detto il procuratore generale della Corte d’appello di Roma Antonio Mura nel corso della sua relazione in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario in merito alle attività delle procure del distretto laziale.(Rer)