Giustizia: Mura (Corte appello Roma), sostegno Ue a efficientamento settore, nostro sforzo è doveroso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È significativo che l’Europa abbia connesso importanti sostegni economici proprio al recupero di efficienza della giustizia italiana. In questo quadro, assunto come obiettivo l’efficientamento del settore giudiziario anche nella prospettiva della qualità della risposta di giustizia, uno sforzo di adeguata programmazione non è oggi soltanto utile: è doveroso”. Lo ha detto il procuratore generale della Corte d’appello di Roma Antonio Mura nel corso della sua relazione in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario.(Rer)