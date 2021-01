Giustizia: Mura (Corte appello Roma), con il Covid esaltata tecnologia, abbiamo mostrato reattività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Riguardo alla nostra esperienza, una prima constatazione attiene ai metodi di lavoro. Le restrizioni alla mobilità e il distanziamento interpersonale hanno esaltato l’impiego di strumenti tecnologici per operare a distanza. Il nostro apparato giudiziario ha mostrato reattività, rispondendo alle nuove esigenze con la circolazione di informazioni in tempo reale, l’apprestamento di strumenti di videoconferenza e di metodi di lavoro più flessibili, una campagna straordinaria di formazione del personale all’impiego delle tecnologie, la dotazione di hardware, l’intervento urgente sui sistemi informatici per consentire l’accesso ad essi da postazioni esterne agli uffici”. Lo ha detto il procuratore generale della Corte d’appello di Roma Antonio Mura nel corso della sua relazione in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario.(Rer)