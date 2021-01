Giustizia: presidente Corte d'Appello Milano, pandemia ha fatto emergere molte problematiche giuridiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Due innovazioni rimediali hanno occupato e preoccupato gli interpreti: il processo a distanza e la sospensione dei termini di prescrizione", ha detto il presidente della Corte d'Appello di Milano, che rispetto al processo telematico ha aggiunto che "se pur ambisce ad assicurare continuità nella giurisdizione, salvaguardando la salute, confligge tuttavia con i principi come oralità e immediatezza, pubblicità dell'udienza o con quello che di recente si è affermato come il diritto dell'imputato di presenziare fisicamente al proprio processo. Ci si è interrogati sui limiti di compatibilità dell'ontologia del processo penale con la tecnologia e soprattutto se il salto in avanti imposto dall'emergenza pandemica possa cristallizzarsi in future riforme processuali o debba cedere il passo alla ineludibile esigenza della tutela dei principi costituzionali che governano il giusto processo". Con un avvertimento però: la tecnologia deve avere pur sempre un compito ancillare alla miglior efficienza del sistema e alle garanzie e non deve mai avere l'ultima parola.(Rem)