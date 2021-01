Giustizia: Mura (Corte appello Roma), speriamo in imminenti assunzioni personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È auspicabile che la preannunciata assunzione a tempo determinato di 1.000 operatori giudiziari sia effettivamente imminente; che si portino a compimento le procedure selettive attivate mediante centri per l’impiego (in corso da tempo); che si studino modalità di attuazione per quanto possibile telematiche per le selezioni delle altre gure professionali, così da favorire la tempestività della loro destinazione alle cancellerie e segreterie giudiziarie”. Lo ha detto il procuratore generale della Corte d’appello di Roma Antonio Mura nel corso della sua relazione in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario.(Rer)