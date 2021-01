Giustizia: Mura (Corte appello Roma), bene attività telematiche ma udienza deve essere in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questo quadro, l’esperienza maturata mostra, però, come sia semplicistico equiparare appieno le attività svolte in via telematica a quelle tradizionali in presenza. Un primo campo di distinzione si individua a proposito del luogo di svolgimento per antonomasia della giurisdizione: l’udienza. È vero che non pochi momenti procedurali possono trovare compiuta esplicazione con la redazione, il deposito e lo scambio di documenti digitali: in tal senso, ci si può augurare che le esperienze positive si consolidino e si sviluppino anche dopo il ripristino delle dinamiche ordinarie di vita. Occorre però rimarcare che il dibattimento costituisce l’esplicazione naturale del momento di formazione della prova e del contraddittorio: sicché qualsiasi intervento sul rito processuale dovrà sempre rispettare la funzione che il confronto dialettico tra le parti esplica non solo per la piena tutela dei diritti (primo tra tutti il diritto di difesa), ma più in generale per il raggiungimento della decisione da parte del giudice”. Lo ha detto il procuratore generale della Corte d’appello di Roma Antonio Mura nel corso della sua relazione in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario.(Rer)