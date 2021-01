Giustizia: Mura (Corte appello Roma), tecnologie sono risparmio di tempo e denaro ma non per tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Anche al di fuori dell’ambito strettamente giudiziario, l’esperienza ha offerto elementi di riflessione rilevanti sull’uso delle tecnologie. Si è avuta dimostrazione dell’utilità di impiegare la videoconferenza per evitare spostamenti non necessari: anche in condizioni ordinarie lo strumento potrà consentire risparmio di tempo e di risorse (penso, ad esempio, alla formazione professionale, a condizione che si evolvano i modelli didattici). Tuttavia, è pure emerso in tutta evidenza come non ogni riunione possa utilmente aver luogo in tale forma a distanza”. Lo ha detto il procuratore generale della Corte d’appello di Roma Antonio Mura nel corso della sua relazione in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario. (segue) (Rer)