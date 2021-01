Israele-Usa: fonti stampa, capo Mossad potrebbe incontrare Biden alla Casa Bianca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È probabile che Cohen si concentrerà sul dossier Iran durante il viaggio negli Usa. Biden ha detto che gli Stati Uniti rientreranno nell'accordo sul programma nucleare iraniano del 2015, ma solo se l'Iran tornerà a rispettare i termini dell’intesa. Cohen, uno dei colleghi più fidati di Netanyahu, avrà probabilmente il compito di convincere la nuova amministrazione a cambiare idea. L'amministrazione di Donald Trump ha imposto severe sanzioni all'Iran, paralizzando la sua economia, dopo il ritiro dall'accordo nucleare nel 2018. I funzionari di Biden sostengono che le sanzioni non abbiano impedito all'Iran di arricchire l'uranio, in violazione dell'accordo. La Casa Bianca si è però impegnata a consultarsi con Israele in merito al possibile rientro nell'accordo nucleare, sottolineando che Washington e Teheran sono ancora lontani dal raggiungere un’intesa. Secondo fonti stampa, Cohen presenterà diverse richieste che i funzionari israeliani ritengono cruciali: che l'Iran fermi l'arricchimento dell'uranio; smetta di produrre centrifughe avanzate; cessi il suo sostegno ai gruppi terroristici, in particolare Hezbollah; ponga fine alla sua presenza militare in Iraq, Siria e Yemen; fermi l'attività terroristica contro obiettivi israeliani all'estero; conceda agli ispettori internazionali pieno accesso al suo programma nucleare. (Res)