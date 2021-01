Giustizia: Mura (Corte appello Roma), nessun tracollo produttività in periodo emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’analisi statistica fa registrare cali consistenti, ma induce ad escludere che si sia determinato quel tracollo di produttività degli uffici giudiziari che poteva paventarsi”. Lo ha detto il procuratore generale della Corte d’appello di Roma Antonio Mura nel corso della sua relazione in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario. “Dal raffronto tra il periodo cruciale costituito dal secondo trimestre dell’anno 2020 e il corrispondente trimestre del 2019 risulta che le Procure della Repubblica del distretto hanno registrato una consistente diminuzione dei procedimenti definiti (-22,8 per cento), accompagnata da una contrazione delle nuove iscrizioni (-11,8 per cento); l’indice di ricambio dei procedimenti è stato 0,96”.(Rer)