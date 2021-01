Giustizia: Mura (Corte appello Roma), in anno Covid definizione processi scesa del 9,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel complesso, il riflesso su base annuale è contenuto: confrontando i periodi 1 luglio 2018 – 30 giugno 2019 e 1 luglio 2019 - 30 giugno 2020, le definizioni risultano calate del 9,6 per cento (118.797 rispetto a 131.475). Il positivo indice annuale di ricambio (1,01) e la diminuzione delle iscrizioni (-3,0 per cento) hanno consentito, nel complesso, di ridurre dello 0,8 per cento l’entità delle pendenze (passate da 123.402 a 122.405 alla fine del periodo considerato). Anche la Procura di Roma, ufficio di maggiori dimensioni del distretto, presenta risultati sostanzialmente in linea con l’andamento complessivo”. Lo ha detto il procuratore generale della Corte d’appello di Roma Antonio Mura nel corso della sua relazione in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario. (segue) (Rer)