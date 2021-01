Giustizia: Mura (Corte appello Roma), in anno Covid definizione processi scesa del 9,6 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Su base trimestrale, la contrazione delle definizioni nel periodo cruciale (secondo trimestre 2020) è stata consistente (-32,2 per cento); tuttavia, su base annuale, considerati la lieve diminuzione delle iscrizioni nonché un indice di ricambio e una percentuale di definizioni esattamente corrispondenti alla media del distretto (rispettivamente 1,01 e -9,6 per cento), si è registrata a ne periodo la riduzione dell’1,0 per cento delle pendenze (77.276 rispetto a 78.034 dell’anno precedente)”, ha aggiunto Mura. (Rer)