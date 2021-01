© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di +Europa, Emma Bonino, ha ribadito la sua contrarietà all’ipotesi di un governo Conte ter. "La compagine governativa uscente non è all’altezza, non ci siamo, non si può continuare con quello che c'è", ha aggiunto la parlamentare a RaiNews24. In merito ad un eventuale nuovo esecutivo, l’ex commissaria europea ha concluso: "Voglio una compagine ed una persona efficaci e competenti, se donna meglio". (Rin)