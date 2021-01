Roma: Campidoglio, progetto Spaccio arte per rilancio periferie attraverso iniziative culturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stornelli romani, spettacoli teatrali, concerti: un progetto artistico nelle periferie romane, nei mesi di marzo, aprile e maggio, per contrastare le situazioni di marginalità economica e sociale e il potere della criminalità organizzata. È "Spaccio Arte", l'iniziativa oggetto della memoria approvata dalla Giunta Capitolina. "Alcuni luoghi della città, spesso interessati da episodi di spaccio e criminalità, saranno teatro di arte, musica e spettacoli. È il nostro modo per dare fastidio a chi opera nell'illegalità e per dare finalmente la possibilità ai residenti di riappropriarsi dei loro quartieri e di poterli vivere in sicurezza" dichiara in una nota la sindaca di Roma, Virginia Raggi. (segue) (Com)