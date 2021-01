Roma: Campidoglio, progetto Spaccio arte per rilancio periferie attraverso iniziative culturali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I rapporti della direzione nazionale antimafia dicono che nelle principali piazze di spaccio romano si registra un guadagno, ogni fine settimana, che va dai 200 a 250mila euro. Nei prossimi mesi andremo quindi a occupare ogni week-end, con la bellezza dell'arte, proprio quelle piazze. Musica e spettacoli al posto della tristezza dello spaccio", afferma la delegata di Roma Capitale alle periferie Federica Angeli. Negli otto siti individuati, per tre mesi a partire da marzo 2021, verranno realizzati eventi culturali di diverso genere. Il progetto si rivolge alle seguenti aree: via Luigi Gigliotti (San Basilio), piazza Lorenzo Gasparri (Ostia), via dell'Archeologia (Tor Bella Monaca), via Marino Mazzacurati (Corviale), via Salviati (Tor Sapienza), via Federico Turano (La Rustica), via Salvatore Barzilai (Romanina), e via Salvatore Lorizzo (Spinaceto). (segue) (Com)