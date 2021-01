Usa-Russia: ottimismo da Washington su estensione trattato Nuovo Start entro 5 febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha promulgato ieri la legge sulla ratifica dell'accordo che estende di 5 anni il trattato Nuovo Start con gli Stati Uniti. Lo ha riferito il Cremlino, specificando che la legge sull'estensione del trattato entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione ufficiale. In precedenza Putin ha definito l'estensione di cinque anni del trattato Nuovo Start come "un passo nella giusta direzione". Il Cremlino in una dichiarazione ha sottolineato che l'estensione del trattato Nuovo Start con gli Stati Uniti "soddisfa gli interessi nazionali della Russia e consente di mantenere la prevedibilità delle relazioni strategiche tra Russia e Stati Uniti e contribuirà anche allo sviluppo del processo di disarmo nucleare". Inoltre la presidenza russa evidenzia che l'estensione del trattato influenzerà positivamente "la situazione internazionale e promuovere lo sviluppo del processo di disarmo nucleare". Il 28 gennaio i due rami del Parlamento russo hanno ratificato l’estensione del Nuovo Start. (Rum)