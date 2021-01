Governo: Macron, Italia ha bisogno di stabilità, sostegno a Mattarella (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui ritardi nella distribuzione di dosi del vaccino di AstraZeneca, la posizione della Francia è netta. "Sosteniamo l’azione della Commissione per verificare che non ci possano essere impegni contrattuali rivisti alla luce della pressione di altri Paesi", ha affermato Macron. "C’è stata una mancanza di trasparenza nelle informazioni fornite ad un certo punto da AstraZeneca. Vogliamo essere sicuri che se le persone che non onorano il loro contratto non lo fanno perché stanno consegnando più dosi altrove", ha proseguito esprimendo preoccupazioni sull'efficacia del vaccino sulle persone oltre i 65 anni. "Il vero problema è che non funziona come previsto. Stiamo aspettando di vedere i risultati dell’Ema", ha chiarito. La Germania ha già annunciato che non autorizzerà questo prodotto per le persone oltre i 65 anni. "Se mi forniscono un vaccino che funziona molto bene per le persone sotto i 55 anni è fantastico a lungo termine, ma non era esattamente quello che avevamo previsto sulla tabella di marcia", ha sottolineato Macron. (segue) (Res)