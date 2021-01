Governo: Macron, Italia ha bisogno di stabilità, sostegno a Mattarella (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alle polemiche in Italia sulla consegna della Gran Croce della Legione d’Onore al presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi, Macron ha risposto: "Penso che bisogna vedere che cos’è la Legione d’Onore per un leader straniero e la storia dietro questa onorificenza. Tutto questo è perfettamente spiegabile, in un quadro totalmente trasparente perché il presidente Al Sisi è anche un alleato contro il terrorismo". Macron aggiunge: "Quando abbiamo dovuto discutere con l’Italia della liberazione dei pescatori in Libia, Al Sisi ci ha aiutato per convincere (Khalifa) Haftar". Inoltre Macron ha osservato: "Voglio davvero chiarire ogni equivoco sul fatto che ci sia una forma di compiacimento o di mancanza di percezione su quello che mi state dicendo, al contrario". Rispondendo a una domanda sul possibile intervento della Francia in merito al caso di Giulio Regeni, Macron ha infine risposto: "Sto continuando il lavoro e mi impegno a chiarire questioni delicate per i nostri amici europei", ha dichiarato. (Res)