Cina: missione Oms a Wuhan visita ospedale che ha trattato primi casi Covid

- Prosegue a a Wuhan, in Cina, la missione della squadra dei 13 esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per indagare le origini del coronavirus. Nella giornata di oggi la missione ha visitato l’ospedale Jinyintan, nel quale furono trattati i primi casi Covid. “Secondo giorno sul campo a Wuhan. Incontro con dirigenti e staff del famoso Jinyintan Hospital, che ha trattato un gran numero di casi Covid gravi all’inizio della pandemia. Un’opportunità importate per parlare direttamente con i medici che erano sul campo in quel momento critico della lotta al Covid!”, ha scritto Peter Daszak, membro della missione, sul suo account Twitter. “Appena rientrati da una visita all’ospedale Jinyintan, specializzato in malattie infettive e pensato per il trattamento dei primi casi a Wuhan. Storie piuttosto simili a quelle ascoltate dai nostri medici di terapia intensiva”, ha scritto su Twitter un altro membro della missione, Marion Koopmans. L'Oms ha spiegato che nel corso delle loro visite sul campo, gli esperti dovrebbero ricevere il supporto, l'accesso e i dati di cui hanno bisogno. Le visite sul campo includono l'Istituto di virologia di Wuhan, il mercato di Huanan e il laboratorio Cdc di Wuhan, ha precisato l'organizzazione. Gli esperti parleranno anche con i primi soccorritori e alcuni dei primi pazienti.(Cip)