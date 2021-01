Mafia: Dia, confiscato patrimonio imprenditori legati a Messina Denaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Direzione investigativa antimafia (Dia) ha eseguito un decreto di confisca emesso dalla Sezione penale e misure di prevenzione del Tribunale di Trapani che ha riguardato l’intero patrimonio riconducibile a Adamo Marco Giovanni e al figlio Adamo Enrico Maria, imprenditori originari di Castelvetrano (TP) attivi nel settore del movimento terra e dell’edilizia. Entrambi molto noti nella cittadina belicina per il loro impegno in politica, in particolare il figlio è stato anche assessore e componente del Consiglio comunale di Castelvetrano. E' quanto si legge in una nota della Dia. I due impresari, già colpiti nel 2017 dal sequestro anticipato del patrimonio societario, immobiliare e mobiliare, erano emersi nell’ambito dell’operazione "Eva" condotta dalla Dia che aveva evidenziato, tra l’altro, l’esistenza di legami con ambienti mafiosi trapanesi e agrigentini per l’aggiudicazione di importanti appalti di opere pubbliche e private quali le condotte idriche per la distribuzione irrigua delle acque invasate nella diga Delia, il metanodotto tra Menfi e Mazara del Vallo e l’acquedotto Montescuro Ovest. Adamo Marco Giovanni, in particolare - continua la nota - avrebbe beneficiato dell’appoggio del sodalizio capeggiato da Messina Denaro Matteo. (segue) (Com)