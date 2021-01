Mafia: Dia, confiscato patrimonio imprenditori legati a Messina Denaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il figlio, Adamo Enrico Maria - prosegue la nota - avrebbe seguito le orme del padre divenendo amministratore delle aziende di famiglia quando quest’ultimo temeva di poter essere raggiunto da provvedimenti giudiziari. Lo stesso, avrebbe consentito l’infiltrazione mafiosa delle imprese di Cimarosa Lorenzo, all’epoca uno dei referenti imprenditoriali di "cosa nostra", nei lavori per la realizzazione del centro comunale polifunzionale di Castelvetrano, formalmente aggiudicati ad una impresa ragusana poi colpita da provvedimento interdittivo della Prefettura di Trapani. I rapporti degli Adamo con "cosa nostra" sono stati confermati anche da alcuni collaboratori di giustizia. Il provvedimento, emanato in accoglimento di proposta formulata dal direttore della Dia, scaturisce dalle risultanze investigative della dipendente Sezione di Trapani che hanno permesso da un lato di dimostrare la pericolosità sociale dei proposti e dall’altro di rilevare la palese sperequazione tra i redditi dichiarati e le loro effettive disponibilità. (segue) (Com)