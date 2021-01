Mafia: Dia, confiscato patrimonio imprenditori legati a Messina Denaro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La confisca - spiega sempre la nota della Dia - interesserà l’intero capitale sociale e il patrimonio aziendale di numero tre imprese, nonché numerosi appartamenti, terreni, automezzi, un’imbarcazione da diporto, conti correnti bancari e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo stimato in circa 4,5 milioni di euro. Nei confronti dei due proposti è stata applicata anche la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre e mesi sei con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per Adamo Marco Giovanni ed anni due e mesi sei con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per Adamo Enrico Maria. (Com)