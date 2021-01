Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte passaggi di velature a tratti anche spesse; da metà mattina aumento della nuvolosità a partire da ovest, fino a cielo ovunque nuvoloso o molto nuvoloso tra pomeriggio e sera. Dal tardo pomeriggio precipitazioni deboli sparse su Alpi, Prealpi ed Appennino, più isolate ed occasionali sulla pianura; dalla serata diffuse, più insistenti su Oltrepò pavese e pianura sudorientale. Neve oltre 1000 metri circa, possibile a tratti a quote inferiori sull'Appennino. Minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime tra 1 e 4°C, massime tra 8 e 11°C. (Rem)