Meteo Milano: le previsioni per domani

- Cielo fino al mattino nuvoloso o molto nuvoloso, con prime schiarite sul nordovest; dalla mattinata progressive schiarite a partire dai settori occidentali, ma a sera formazione di addensamenti nuvolosi su alta pianura e rilievi alpini e prealpini specialmente centrali e orientali. Nella notte precipitazioni deboli diffuse, in mattinata a interessare solo Appennino e pianura meridionale ed orientale; poi assenti, salvo deboli occasionali sulle Prealpi in serata. Neve oltre 1000 metri, a tratti a quote inferiori sull'Appennino nella notte. Minime in aumento, massime in lieve calo; in pianura valori rispettivamente attorno a 3 e 8°C. (Rem)