Criminalità: Polizia di Milano e Vicenza arresta banda di rapinatori mentre tentano colpo in villa

- La Polizia di Stato di Milano e di Vicenza, coordinate dalle Procure delle due città, nell'ambito di un'attività investigativa svolta nei confronti di un gruppo di cittadini originari delle regioni dell'est Europa, ha arrestato tre stranieri dediti alla consumazione di furti e rapine in villa. Gli indagati sono stati arrestati dagli agenti della seconda sezione della Squadra Mobile di Milano, con l'ausilio di personale dell'omologo ufficio della Questura di Vicenza, per aver tentato di rapinare un imprenditore vicentino all'interno della sua villa nella città di Lonigo (Vi). Alcuni giorni prima, i rapinatori (uno sloveno, un bosniaco e un kosovaro), avevano programmato un "colpo" nella città di Rimini, sventato grazie all'intervento tempestivo di una volante della Questura che ha simulato un controllo occasionale che di fatto ha portato i malviventi a desistere dal consumare il reato. Le attività tecniche d'intercettazione hanno fornito indicazioni utili agli investigatori in merito alle intenzioni degli indagati che lo scorso 25 gennaio si sono recati a Vicenza. (segue) (com)