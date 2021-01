Criminalità: Polizia di Milano e Vicenza arresta banda di rapinatori mentre tentano colpo in villa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una volta sul posto hanno avviato una serie di sopralluoghi nei pressi dell'obiettivo, la villa dell'imprenditore vicentino, manifestando apertamente l'intenzione di portare a compimento la rapina, eventualmente usando violenza nei confronti della vittima e delle persone presenti in casa, anche con l'uso di spray urticante. Nella notte di giovedì, i tre si sono diretti presso l'obiettivo designato e sfruttando il buio e il fatto che la villa si trovasse all’interno di un’area impervia, hanno tentato di far accesso dalle siepi che delimitano il vasto perimetro esterno dell’abitazione. L'intervento degli agenti appostati intorno alla villa ha consentito in un primo momento di bloccare uno dei malviventi, mentre altri due rapinatori sono riusciti a dileguarsi tra i campi incolti della zona. Le ricerche immediate hanno consentito agli investigatori di arrestarli, mentre a bordo di un'autovettura in uso a un connazionale tentavano di allontanarsi definitivamente lungo la strada provinciale che conduce verso Verona. All'esito delle perquisizioni presso i luoghi in cui avevano alloggiato durante la permanenza a Vicenza sono stati sequestrati guanti in lattice, radio ricetrasmittenti, fascette elettriche e 4mila euro in contanti. (com)