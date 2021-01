Roma: notificata sorveglianza speciale a Castellino di Forza nuova (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le manifestazioni di protesta non autorizzate sono state attuate in violazione della normativa regionale che prevedeva il coprifuoco a partire dalla mezzanotte con la chiara adesione del movimento politico "Forza Nuova" , e in particolar modo del leader Giuliano Castellino. Lo scorso 27 ottobre in piazza del Popolo circa quattrocento persone si sono riunite. Tra questi c'era Castellino, che nei giorni precedenti tramite i social network ha invitato e sollecitato tutti alla partecipazione, inneggiando alla ribellione, alla disobbedienza e al combattimento. Castellino, insieme e un gruppo di manifestanti ha provocato una guerriglia esplodendo dei petardi, incendiato cassonetti e lanciato sassi contro le forze dell'ordine. (segue) (Rer)