Roma: notificata sorveglianza speciale a Castellino di Forza nuova (3)

- Nella proposta elaborata dalla Divisione Anticrimine è stato ricostruito, con particolare riferimento agli ultimi due anni, il profilo pericoloso dell'esponente di spicco del gruppo capitolino di "Forza Nuova", che si ricorda è stato già sottoposto a due provvedimenti di applicazione della misura della sorveglianza speciale emessi dal Tribunale il 23.06.2014 e il 20.06.2018, l'ultimo dei quali ha avuto termine solo il 28.05.2020 per le plurime interruzioni dovute agli stati di detenzione cautelare. Nel provvedimento si legge che il proposto appare indubitabilmente un soggetto pericoloso in relazione ai reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica. (segue) (Rer)