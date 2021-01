Roma: notificata sorveglianza speciale a Castellino di Forza nuova (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare il Tribunale evidenzia che il Castellino è da considerare pericoloso poiché "organizza forme di protesta destinate a sfociare in scontri con le forze dell'ordine, in quanto, non solo attuate mediante iniziative non autorizzate ma deliberatamente tese (come significato dai post su web che le promuovevano, le annunciavano e le rivendicavano) ad elevare il livello di conflittualità sociale con modalità che includono il programmato scontro fisico con gli appartenenti alle Forze dell'ordine e quindi: con volto travisato, con l'utilizzo di ordigni esplodenti, anche di tipo rudimentale, con danneggiamento o occupazioni di edifici, con cori offensivi e atteggiamenti provocatori e di plateale sfida sfrontata adottati, così da suscitare l'emulazione, nei confronti di appartenenti alle Forze dell'Ordine comandati a tutela della sicurezza dei cittadini e perciò in servizio di Ordine Pubblico". (segue) (Rer)