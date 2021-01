Roma: notificata sorveglianza speciale a Castellino di Forza nuova (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo "politico" di leader del movimento romano di Forza Nuova non viene considerato dal Tribunale una circostanza scriminante, come evidentemente riteneva la difesa, piuttosto viene giudicata un elemento di maggior pericolo. Sostiene infatti il Tribunale che il Castellino utilizza il suo ruolo "politico" con la finalità di amplificare l'eco pubblico dei suoi richiami a violare le Leggi ed incrementare il numero dei partecipanti alle manifestazioni di piazza che organizza, riuscendo così, in piena emergenza pandemica, a far convergere centinaia di persone, con conseguente incremento del rischio di contagio, assumendo condotte pubbliche inneggianti alla ribellione, alla disobbedienza e al combattimento. (segue) (Rer)