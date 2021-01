Covid: Rt a 0,84 e percentuale test-positivi al 5 per cento, domani Italia quasi tutta gialla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un dato di decrescita lenta dei casi di Covid-19, ma pur sempre di decrescita. Lo ha sottolineato ieri, in merito alla diffusione dei contagi da coronavirus, in Italia il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa presso il dicastero della Salute sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia. "L’Rt di questa settimana è sostanzialmente sotto l’1, è pari a 0,84: questo è un dato sicuramente positivo", ha continuato Brusaferro, secondo cui in ambito comunitario "il nostro Paese si colloca nel margine più basso tra gli altri Paesi europei". L'ultimo bollettino del ministero della salute rileva 13.574 i nuovi casi di Covid-19 a fronte di 268.750 tamponi processati, con il rapporto test-positivi al 5 per cento. Alla luce dei nuovi dati, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato ieri nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domani, 31 gennaio. Sono in area arancione le regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia autonoma di Bolzano. Tutte le altre Regioni e Province autonome sono in area gialla". È quanto si apprende da fonti del ministero della Salute.(Rin)