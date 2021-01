Covid: Coldiretti, scatta etichetta made in Italy si salami e mortadelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra in vigore l'obbligo di indicare in etichetta l'indicazione di provenienza su salami, mortadella e prosciutti per sostenere il vero made in Italy e smascherare l'inganno della carne straniera spacciata per italiana. Lo rende noto la Coldiretti nell'annunciare che scade il 31 gennaio la proroga di due mesi concessa dal ministero dello Sviluppo economico per la piena applicazione del decreto interministeriale sulle disposizioni per "l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate". Un appuntamento storico - continua l'organizzazione agricola in una nota - in un momento di grande crisi per aiutare a scegliere l'82 per cento degli italiani che con l'emergenza Covid vogliono portare in tavola prodotti made in Italy per sostenere l'economia ed il lavoro del territorio, secondo un'indagine Coldiretti/Ixè. La norcineria italiana è un settore di punta dell'agroalimentare nazionale grazie al lavoro di circa centomila persone tra allevamento, trasformazione, trasporto e distribuzione con un fatturato che vale 20 miliardi ma che è stato fortemente ridimensionato nel 2020 per effetto della chiusura della ristorazione che rappresenta uno sbocco di mercato importante soprattutto per gli affettati di grande qualità. (segue) (Com)