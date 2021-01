Covid: Coldiretti, scatta etichetta made in Italy si salami e mortadelle (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto sui salumi prevede - osserva Coldiretti - che i produttori indichino in maniera leggibile sulle etichette le informazioni relative a: "Paese di nascita: (nome del Paese di nascita degli animali); "Paese di allevamento: (nome del Paese di allevamento degli animali); "Paese di macellazione: (nome del Paese in cui sono stati macellati gli animali). Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell'Unione europea o extra europea, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma: "Origine: Ue", "Origine: extra Ue", "Origine: Ue e extra Ue". E consentito lo smaltimento delle scorte fino ad esaurimento. Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso Paese, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma: "Origine: (nome del Paese)". Per scegliere salumi ottenuti da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia basterà cercate la presenza esclusiva della scritta "Origine Italia" o la dicitura "100 per cento italiano". (segue) (Com)