Covid: Coldiretti, scatta etichetta made in Italy si salami e mortadelle (4)

- "In un momento difficile per l'economia, dobbiamo portare sul mercato il valore aggiunto della trasparenza con l'obbligo di indicare in etichetta il Paese d'origine di tutti gli alimenti per combattere la concorrenza sleale al made in Italy", ha affermato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, nel sottolineare che "l'Italia ha la responsabilità di svolgere un ruolo di apripista in Europa grazie alla leadership nella qualità e nella sicurezza alimentare". (Com)