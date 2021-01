Roma: tentano di rubare auto in sosta sul Lungotevere, un arresto e una denuncia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio volti alla repressione dei reati predatori, gli agenti della Polizia di Stato hanno sorpreso, in due diverse circostanze, due uomini che cercavano di rubare all'interno delle auto in sosta sul Lungotevere. Il primo, in ordine di tempo, a destare i sospetti degli investigatori del I Distretto Trevi Campo Marzio è stato un uomo che, a bordo della propria utilitaria, procedeva a passo d'uomo e si accostava ad ogni auto di grossa cilindrata parcheggiata, scendeva e controllava, attraverso i finestrini, cosa ci fosse all'interno. Quando i poliziotti lo hanno fermato per controllarlo, in auto gli hanno trovato, nascosti sotto al sedile anteriore, diversi arnesi ed oggetti atti allo scasso e per questo è stato denunciato. (segue) (Rer)