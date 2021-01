Roma: scoperti migliaia di farmaci illegali per la cura del Covid, due denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’immissione sul mercato di circa 3.000 farmaci e preparati a base vegetale, spacciati come efficaci per la cura del coronavirus, è stata sventata dai finanzieri del comando provinciale di Roma, che hanno denunciato 2 persone per i reati di ricettazione e vendita abusiva di medicinali. All’interno di un minimarket nei pressi di via dell’Omo e gestito da uomo cinese, le fiamme gialle del III Nucleo operativo metropolitano hanno scovato, tra gli alimenti esposti per la vendita, oltre 2.000 prodotti tra pastiglie, pillole, composti di erbe e tisane provenienti dalla Cina, con etichette prive di traduzione in lingua italiana. (segue) (Rer)