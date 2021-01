Roma: scoperti migliaia di farmaci illegali per la cura del Covid, due denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’altra “farmacia” illegale è stata scoperta dal II Nucleo operativo metropolitano in un magazzino nella disponibilità di una società operante nel settore della cosmetica, anch’essa gestita da un soggetto cinese, in via Prenestina. Circa mille capsule sono state rinvenute in alcune confezioni riportanti la dicitura “Lianhua Qingwen Jiaonang”, vendute come proposta terapeutica contro il Covid. Tutti i preparati rinvenuti erano sprovvisti dell’autorizzazione per l’immissione in Commercio (Aic) rilasciata dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) e avrebbero potuto mettere a repentaglio la salute degli ignari consumatori. (Rer)