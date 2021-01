Perù: Covid, primo lotto vaccini Sinopharm in arrivo il 9 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Perù ha annunciato l’arrivo del primo lotto di vaccini anti Covid del laboratorio cinese Sinopharm il prossimo 9 febbraio, data in cui avrà inizio la campagna di vaccinazione. Secondo quanto confermato dalla presidente del Consiglio dei ministri, Violeta Bermúdez, il primo lotto sarà composto da un milione di dosi. Lo scorso 27 gennaio la Direzione generale dei farmaci del Perù (Digemid) aveva autorizzato l’ingresso nel paese del vaccino. Secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Economia il Perù pagherà 94 milioni di sol (circa 21 milioni di euro) per il primo lotto di un milione di vaccini dalla cinese Sinopharm. Questa settimana le parti hanno siglato un secondo contratto per la fornitura di un altro mezzo milione di dosi a febbraio e ulteriori 1,5 milioni di dosi a marzo. (segue) (Mec)