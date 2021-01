Roma: Campidoglio, il 3 febbraio lectio magistralis Paolo Mieli ai Musei Capitolini per 150 anni Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione delle celebrazioni per i 150 anni della proclamazione di Roma Capitale d'Italia, il 3 febbraio prossimo si terrà un incontro con una delegazione di studenti romani presso la Sala Esedra dei Musei Capitolini, alla presenza della Sindaca di Roma Virginia Raggi. Il giornalista e saggista Paolo Mieli terrà una Lectio magistralis che toccherà diverse tematiche: da Roma Capitale di tutti gli italiani all'importanza dei Comuni, fino al rapporto delle città con l'Unione Europea. (segue) (Com)