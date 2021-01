Roma: Campidoglio, il 3 febbraio lectio magistralis Paolo Mieli ai Musei Capitolini per 150 anni Capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa proseguirà, sempre presso la Sala Esedra, con la presentazione ufficiale del francobollo dedicato ai 150 anni della proclamazione di Roma Capitale e il relativo annullo filatelico. Il francobollo speciale è stato realizzato dal Campidoglio, insieme al Ministero della Sviluppo economico, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e a Poste Italiane. In questa occasione, sarà inoltre presentata la moneta, coniata dalla Zecca dello Stato, dedicata a questo speciale anniversario. A essere rappresentato è il volto della "Dea Roma", una scultura realizzata da Angelo Zanelli che si trova al centro dell'Altare della Patria. In alto, invece, la scritta Roma Capitale, a destra le date 1871-2021, e a sinistra "RI", acronimo della Repubblica Italiana e "R", identificativo della Zecca di Roma. (Com)