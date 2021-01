Libia: Moin Kikhia annuncia candidatura a primo ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore del Libyan Democratic Institute, Moin Kikhia, ha annunciato la sua candidatura alla carica di primo ministro del futuro governo unificato ad interim della Libia "Questo governo ad interim dovrebbe essere apolitico e tecnocratico, e dovrebbe rappresentare il nostro Paese unito", ha detto Kikhia via Twitter. Fondatore e presidente del Libyan Democratic Institute, Kikhia ha lavorato per dieci anni come amministratore senior nel ministero delle Finanze libico. Dopo la rivoluzione del 2011, ha servito sia come coordinatore umanitario per il Consiglio nazionale di transizione del paese che come consigliere per le elezioni nazionali presso l'Alta Commissione elettorale nazionale. (Lit)