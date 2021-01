Roma: "perde la testa" per una donna, disposto divieto di avvicinamento per 29enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione Roma San Pietro hanno notificato ad un cittadino del Bangladesh di 29 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, il provvedimento di divieto di avvicinamento alla parte offesa, emesso dal Gip del Tribunale di Roma che ha accolto pienamente la proposta avanzata dai carabinieri. I militari, infatti, hanno accertato che l’uomo aveva assunto un comportamento vessatorio nei confronti di una connazionale di 26 anni, consistito in continue chiamate al telefono, richieste esplicite di rapporti sessuali, appostamenti sotto la sua abitazione, fino ad arrivare a citofonare spesso al portone del condominio della vittima, a molestarla e a minacciarla. La donna, in preda ad un fortissimo stato d’ansia e di paura, temendo per la propria incolumità, ha chiesto aiuto ai carabinieri. (Rer)