Covid: Teheran e Mosca firmano accordo per produzione vaccino Sputnik V in Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran e Russia hanno firmato un accordo per la fornitura a favore di Teheran di un primo lotto di vaccini anti Covid Sputnik V atteso già la prossima settimana. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Irna" l'ambasciatore iraniano in Russia Kazem Jalali. "Dopo aver registrato lo Sputnik V in Iran venerdì, Iran e Russia hanno firmato un accordo per l'acquisto e la produzione congiunta del vaccino", ha detto Jalali. Secondo il diplomatico, nell'ambito degli accordi con il Fondo russo per gli investimenti diretti, il primo lotto del vaccino sarà consegnato all'Iran prima del 4 febbraio. Jalali ha osservato che una delegazione del ministero della Sanità iraniano visiterà la Russia nei prossimi 10 giorni per discutere della produzione del vaccino in Iran. (Res)