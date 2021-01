Covid: Sardegna resta in zona arancione, Solinas, ricorre al Tar (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lombardia, invece, nel giro di due settimane ha fatto il doppio salto dalla zona rossa a quella arancione a riprova dell'ampia discrezionalità del Ministro in materia – ha concluso il presidente della Regione Sardegna - La Regione Sardegna si vede quindi costretta a chiedere l'annullamento dell'ordinanza impugnata all'intestato Tar, con richiesta di urgenza e di intervento immediato inaudita altera parte. Richiesta motivata dal fatto che il procedimento ministeriale di rivisitazione della tipologia di colore da attribuire ha una cadenza settimanale, con la logica conseguenza che essendo decorsa la giornata di oggi senza comunicazione di rettifiche e/o cambiamenti, la Sardegna sarà obbligata ad almeno un'altra settimana forzata di chiusura "arancione" con grave ed irreparabile danno per l'intera collettività regionale. In diritto ciò che si contesta è il mancato coinvolgimento della Regione Sardegna, il difetto di istruttoria nel non prendere in esame i nuovi riscontri inviati sulle terapie intensive effettivamente occupate nelle settimane monitorate (in numero inferiore alla soglia minima richiesta) oltreché l'apertura di nuovi 30 posti in terapia intensiva". (Rsc)