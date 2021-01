Trasporto aereo: United Airlines, senza aiuti federali a rischio 14 mila posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I posti di lavoro di circa 14 mila dipendenti della compagnia aerea statunitense United Airlines sono a rischio, in vista della scadenza in primavera del secondo pacchetto di aiuti federali per il settore. Lo ha reso noto l’azienda stessa, sottolineando che questa è solo l'ultima prova delle difficoltà affrontate dal trasporto aereo nel riprendersi dalla pandemia di Covid-19. La United e l'American Airlines hanno recentemente iniziato a richiamare migliaia di dipendenti licenziati quando il primo pacchetto di aiuti del governo è scaduto in autunno. Lo scorso anno il Congresso ha approvato ulteriori sussidi per il comparto, a condizione che le aziende richiamino i lavoratori licenziati e mantengano i libri paga fino al 31 marzo di quest’anno.(Nys)