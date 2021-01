Difesa: aeronautica Usa finanza studi per "riprogrammare" la pelle e curare le ferite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aeronautica degli Stati uniti (Us Air Force) sta finanziando studi relativi a una nuova tecnologia che sarebbe in grado di curare le ferite cinque volte più velocemente di quanto il corpo umano faccia naturalmente. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”, riportando dichiarazioni dei responsabili del progetto. La ricercatrice dell'Università del Michigan, Indika Rajapakse, sta lavorando con l'Air Force su come “riprogrammare” le cellule umane per accelerarne il naturale processo di guarigione. Rajapakse ha ottenuto finanziamenti dal ramo militare dell’aviazione per l'acquisto di uno speciale microscopio per esaminare le cellule vive e sviluppare un algoritmo per far avanzare la ricerca. La nuova tecnologia potrebbe portare al miglioramento delle condizioni di salute a lungo termine di militari e veterani, specialmente se utilizzata per il trattamento di ferite e ustioni di guerra e per innesti di pelle o trapianti di organi. "Abbiamo le risorse per farlo, ed è nostro obbligo trarne il massimo vantaggio", ha dichiarato Rajapakse, professore associato di medicina computazionale e bioinformatica all'Università del Michigan.(Nys)